Überhitzte Ballenpresse sorgt für Flächenbrand

Schnelles Eingreifen war am Donnerstagabend in Delbrück bei einem Flächenbrand auf einem Stoppelfeld an der Straße „Auf dem Busche“ gefordert. Starke Windböen trieben das Feuer auf die Bundesstraße 64 zu. Dank des schnellen Handelns des 17-jährigen Treckerfahrers sowie der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Foto: Axel Langer