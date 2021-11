Überholen nicht mehr möglich

Steinhagen

Im Vorfeld der Bauausschuss-Sondersitzung zur Bielefelder Straße am heutigen Donnerstag, 11. November, 17.30 Uhr im Ratssaal, kommt bereits Kritik an den Sanierungsplänen von Straßen NRW. Diese werden in der Sitzung vorgestellt und erläutert, sind aber auch im Bürgerinformationssystem der Gemeinde schon veröffentlicht. Und dort hat sie Horst Remer, engagiert in der Steinhagener Mobilitätspolitik und Initiator der beiden Fahrraddemos, bereits einem kritischen Blick unterzogen. In einem Brief, den er auch dem WESTFALEN-BLATT zur Verfügung gestellt hat, hat er sich dazu an Bürgermeisterin Sarah Süß und Bauamtsleiter Stephan Walter gewandt.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold