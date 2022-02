Überholverbot: Debatte geht weiter

Bielefelder Stadtverwaltung lehnt Schilder am Lipper Hellweg ab

„Wir wollen uns das Thema noch einmal vornehmen“, erklärt Bezirksbürgermeister Bernd Henrichsmeier (CDU). Denn immer wieder werde er von Anwohnern und Radfahrer angesprochen, die gefährliche Situationen beobachtet oder erlebt hätten. „Und allein im vergangenen Jahr sind die Schilder auf der Verkehrsinsel in Höhe der Einmündung Am Siebrassenhof/Am Schiffberge sieben Mal umgefahren worden, weil überholende Autofahrer die Situation falsch eingeschätzt haben“, erklärt Henrichsmeier. „Manche fahren bei ihren Überholmanövern sogar auf der Gegenfahrbahn an der Mittelinsel vorbei.“