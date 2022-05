Überraschendes Aus für Bündes Beach-Club

Bünde

Keine leckeren Cocktails, kein Beach-Feeling: Die Bünder müssen in diesem Jahr auf Patrik Webers Tiki-Bar verzichten. Dabei sollte der beliebte Strandclub eigentlich an diesem Freitag auf dem Rathausplatz in die Saison starten. Mit der Stadtverwaltung war alles abgeklärt worden – das glaubte Weber zumindest. Dann schalteten sich plötzlich die Bünder Kommunalbetriebe (KBB) ein.

Von Daniel Salmon