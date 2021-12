Überraschung gelungen

Jemandem eine Überraschung bereiten zu wollen, kann manchmal zu einer verzwickten Angelegenheit werden. Vor allem, wenn derjenige zu einer Zeit an einen Ort gelockt werden soll, zu der er eigentlich etwas anderes vor hat. Im konkreten Fall ging es um die Ehrung des langjährigen DRK-lers Dennis Langeleh, dessen großes Engagement von Bürgermeister Michael Kasche am Ende der Ratssitzung am Mittwochabend in der Ilex-Halle gewürdigt werden sollte.

Es sei vorweg genommen, dass alles zu einem glücklichen Ende kam. Doch viel Zeit, Nerven und Überzeugungskraft – allen voran von Michael Kasche – mussten aufgeboten werden, um Dennis Langeleh an den Ort seiner Würdigung zu lotsen, ohne die Überraschung zu verderben. Eingeweiht war nur ein kleiner Kreis, der sich nach Kräften mühte, dass die Ehrung nicht aufs Frühjahr nächsten Jahres verschoben werden musste. Das Problem: eine neue Trage für den DRK-Rettungswagen, um die sich Dennis Langeleh just zum Zeitpunkt der Ratssitzung kümmern musste. Mit etwas Hin und Her wurde der Termin doch noch irgendwie verlegt, und die Hauptperson höchstselbst erschien zur Erleichterung des Bürgermeisters zur Sitzung in der Ilex-Halle. Schließlich war einer der Tagesordnungspunkte die Raum- und Flächenbedarfsplanung für die Feuerwehrstandorte Hüllhorst-Mitte und Hüllhorst-Ost – ein Thema, bei dem auch das Rote Kreuz involviert und daher speziell seine Anwesenheit in der Ratssitzung vonnöten ist, wie Kasche am Telefon gegenüber Langeleh betont hatte.