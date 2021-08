Überwältigende Hilfsbereitschaft

Bad Oeynhausen

Das verheerende Hochwasser im Ahrtal hat viele Gebäude zerstört – darunter auch das Are-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das gesamte Gebäude, insbesondere der Musikraum, wurde vom Wasser stark beschädigt. Um der in Not geratenen Schule in Rheinland-Pfalz zu helfen, hat das Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) am Sonntag ein Benefizkonzert veranstaltet.

Von Kristin Wennemacher