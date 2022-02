Ukraine-Demo, Friedensgebete und Mahnwache in Bielefeld

Als ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine wird die Bielefelder Sparrenburg heute Abend in Gelb und Blau leuchten. Außerdem finden in Bielefeld heute mehrere Friedensgebete und eine Mahnwache statt. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft in Bielefeld sowie die politischen Jugendorganisationen Jusos, Grüne Jugend, Junge Liberale und Junge Union rufen nach dem Truppeneinmarsch Russlands in die Ukraine an diesem Freitag um 16 Uhr vor dem Bielefelder Rathaus zu Solidaritätsaktionen mit der Ukraine auf.

Vor dem Bielefelder Rathaus findet heute um 18 Uhr eine Mahnwache und am Freitag eine Friedensdemo für die Ukraine statt. Die Sparrenburg leuchtet heute Abend in den Farben Gelb und Blau.

Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) zeigt sich „entsetzt und bedrückt über den Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. Russland verletzt die Grundregeln der internationalen Gemeinschaft. Russland löst Leid und Elend für viele Menschen aus. Wir können hier in Bielefeld nicht das Weltgeschehen ändern. Aber wir können unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken. Deshalb wird heute Abend die Sparrenburg gelb-blau leuchten – in den Landesfarben der Ukraine.“ Clausen zeigte sich auch bereit dazu, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, wenn dies erforderlich sei.

In einer gemeinsamen Erklärung der vier Bielefelder politischen Jugendorganisationen heißt es: „Wir verurteilen dieses völkerrechtswidrige Vorgehen scharf und stehen solidarisch an der Seite der Ukraine. Wir fordern Russland auf, die Integrität der europäischen Grenzen zu achten und an den Verhandlungstisch zurückzukehren."

„Die Zivilbevölkerung darf nicht weiter unter dem Konflikt leiden. Weitere Eskalationen müssen verhindert und beendet werden,“ so Katharina Kotulla, Vorsitzende Junge Union Bielefeld. Jannik Meyer, Vorsitzender der Bielefelder Jusos, ergänzt: „Als junge Generation ist es unsere Verantwortung, den Frieden in Europa zu bewahren und Krieg zu verhindern.“ Außerdem rufen Friederike Wietschel, Sprecherin der Grünen Jugend Bielefeld, und Leo Knauf, Vorsitzender der Jungen Liberale Bielefeld, zur Teilnahme an der Kundgebung unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine – Für Frieden in Europa!“ auf.

Mehrere Friedensgebete

Aufgrund der dramatischen Entwicklung in der Ukraine laden alle evangelischen und katholischen Kirchengemeinden für heute Abend um 18 Uhr zum Friedensgebet ein. Zuvor sind die Gemeinden gebeten, mit Glockenläuten ab 17.50 Uhr zu den Friedensgebeten einzuladen.

Das zentrale Friedensgebet in Bielefeld findet in der Altstädter Nicolaikirche um 18 Uhr mit Präses Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, und dem Bielefelder Superintendenten Christian Bald statt.

Auch in der Süsterkirche findet heute um 19 Uhr ein Friedensgebet zur aktuellen Situation in der Ukraine statt. Das Friedensgebet will Raum geben, Sorgen und Ängste zu teilen und ein Zeichen setzen gegen jede Form der Konfliktlösung mit Gewalt. Das Friedensgebet wird gestaltet von Mitgliedern des Internationalen Versöhnungsbundes (Regionalgruppe Bielefeld) und Pfarrer Bertold Becker.

Weitere Infos, in welchen Bielefelder Gemeinden weitere Friedensgebete stattfinden, werden auf der Homepage des Kirchenkreises www.kirche-bielefeld.de laufend aktualisiert.

Die ukrainischen Gemeinde der Katholischen Kirche in Bielefeld wird von heute Nachmittag an mehrere Gottesdienste anbieten. Die Kirche am Alten Dreisch in Bielefeld ist Anlaufpunkt für einige hundert gläubige Ukrainer aus der gesamten Region. Pfarrer i. R. Myron Molzcko: "Die Menschen sind aufgewühlt, wütend, verzweifelt. Sie suchen einen Ort, um etwas innere Ruhe zurückzugewinnen. Und um für die ukrainischen Soldaten zu beten."

Die Mitglieder der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Bielefeld sind für Freitag-Nachmittag, 16 Uhr, auf dem Platz vor dem Alten Rathaus verabredet. Vorstand Tanja Schuh geht von einer hohen Resonanz aus: "Es wird ein langer Krieg mit vielen Opfern und vielen Flüchtlingen." Sie könne sich nicht vorstellen, dass Präsident Putin einfach aufhören werde, wenn er sich die Ukraine erst einmal einverleibt habe: "Der macht weiter."

Mahnwache vor dem Alten Rathaus

Bielefelder Parteien und gesellschaftliche Organisationen rufen heute um 18 Uhr zudem zu einer stillen Mahnwache unter dem Motto: #StandwithUkraine vor dem Alten Rathaus auf. Damit soll Anteilnahme am Leid der Menschen in der Ukraine sowie Solidarität mit ihnen zum Ausdruck gebracht werden. Redebeiträge sind nicht geplant. Die Organisatoren bitten darum, auf das Rufen von Parolen und das Mitbringen von Parteifahnen zu verzichten. Kerzen können gerne mitgebracht werden.