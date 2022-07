Ukraine-Krieg spitzt Situation zu

Wie entwickeln sich die Preise für Getreide, für Raps oder Soja in den kommenden Monaten? Klar ist, eine Prognose ist äußerst schwierig und die Märkte sind sehr angespannt und eng, so der Tenor bei den Vorernte-Gesprächen der Raiffeisen-Centrale Delbrücker Land.

Martin Middleton (links), Geschäftsführer der Raiffeisen-Centrale Delbrücker Land, informierte bei den sehr gut besuchten Vorernte-Gesprächen über die aktuelle Situation am Getreidemarkt. André Westermeyer unterstrich die Bedeutung des Anbaus von Zwischenfrüchten in der Landwirtschaft. Für Westfalen wird in der Landwirtschaft eine gute Ernte prognostiziert.

„Für Weizen wurde im Dezember 2021 mit 30,40 Euro pro Doppelzentner ein erster Preishöhepunkt erreicht. Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Situation dann weiter zugespitzt. Mitte April lag der Preis für Weizen bei 41,60 Euro je Doppelzentner. Wenn Sie fragen, wo die Preisentwicklung hingeht, dann ist dies kaum zum prognostizieren“, machte Martin Middleton, Geschäftsführer der Raiffeisen-Centrale Delbrücker Land, gleich zu Beginn der Gespräche klar. Mehr als 125 Gäste konnte er am Raiffeisen-Standort Schöning begrüßen.

„Was für die Getreideanbauer gut ist, treibt den Mästern die Sorgenfalten auf die Stirn oder lässt diese ihren Betrieb sogar aufgeben“, legte Middleton den Finger in die Wunde. Steigt der Preis für Futtergetreide, sehen sich die Mastbetriebe nach Alternativen um oder geben auf. Sinke der Preis, hoffen Getreideanbauer auf höhere Preis im Herbst oder Winter, lagern die Ernte ein und bringen sie erst später auf den Markt. „Klar ist, die Verunsicherung ist groß, auf allen Seiten“, betonte Martin Middleton. Er berichtete von fast täglichen, enormen Preissprüngen und vielen Unwägbarkeiten auf dem Getreidemarkt.

Nicht nur der Ukrainekrieg verunsichere die Weltmärkte, auch Klimaextreme in verschiedenen Regionen, oder der Niedrigwasserzuschlag für den Schiffstransport auf dem Rhein förderten die Unsicherheit. Außerdem gelte es zu beachten, wie sich China auf dem Weltgetreidemarkt verhalte. In den vergangenen Jahren seien in China für Weizen, Gerste und Mais enorme Lagerbestände aufgebaut worden. „Greift China nun auf diese Bestände zu oder kauft China weiter fleißig ein? Bei einem so riesigen Land hat diese Frage schon fast entscheidenden Charakter für die Preisentwicklung“, so Martin Middleton. Auch sei die weitere Entwicklung des Ukrainekrieges für den Weltmarktpreis wichtig. „Der Getreidegürtel der Ukraine im Südosten liegt gerade mitten im umkämpften Gebiet, dort ist nicht mit einer Ernte zu rechnen. Der Nordwesten der Ukraine wird vom Raps und Sonnenblumenanbau geprägt. Hier sollte aus jetziger Sicht eine Ernte möglich sein“, machte Middleton deutlich, wie sensibel das System reagiere.

Für Westfalen prognostizierte er eine sehr ordentliche Ernte. „Dies lässt sich aber nicht einfach auf ganz Europa übertragen“, so Middleton mit Blick auf Italien. Nach dem Preishöchststand im April seien die Preise gerade leicht rückläufig. „Das entspricht einer gewissen Gesetzmäßigkeit zu Beginn der Ernte. Wie sich die Preise weiter entwickeln, lässt sich aber nur schwer prognostizieren. Klar ist, es wird weiter eng bleiben auf dem Weltmarkt. Vor allem beim Weizen ist kein weiterer Aufbau der Bestände zu erwarten. Die Nachfrage ist beständig hoch“, betonte Martin Middelton. Für Soja sah er die Grundversorgung als gegeben an. Allerdings seien in China Sojabohnen sehr gefragt, um die Ölversorgung sicher zu stellen. Der Markt für Sonnenblumen- und Palmöl sei sehr angespannt. Etwas besser sehe es bei Rapsöl aus, das weltweit nicht so stark nachgefragt sei, und die Ernteprognosen seien durchaus in Ordnung. Martin Middelton machte deutlich, dass es für die anstehende Ernte nicht den einen Erntepreis geben werde, sondern dass sich auch die Raiffeisen-Centrale den teils erheblich schwankenden Tagespreisen anpassen müsse.

In einem weiteren Vortrag erläuterte André Westermeyer, Außendienstmitarbeiter der Deutschen Saatgutveredelung (DSV), den Mehrwert von Zwischenfrüchten.