Ukraine-Flüchtlinge: Schulen in NRW müssen sich behelfen

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen müssen die aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen im laufenden Betrieb integrieren. Von Andreas Schnadwinkel

Die Schulen der Brede in Brakel haben zwei Flüchtlingskinder aus der Ukraine aufgenommen. Die stellvertretende Schulleiterin Bärbel Lüttig, Schulleiter Dr. Matthias Koch, Anna Ishchak, Schulsozialarbeiterin Nicole Schroeder, Maria Kovalenko, Realschul-Abteilungsleiterin Elisabeth Zurhove und Emmely Denk, die aus dem Russischen übesetzt.

Das macht die jüngste Schulmail der Bezirksregierung Detmold von Dienstag deutlich.

Darin heißt es: „Zusätzliche Stellen wird es zunächst nicht geben können. Wie das Land reagieren wird, wenn deutlicher wird, welche Kinder und Jugendliche endgültig bei uns bleiben, bleibt abzuwarten.“ Die aktuelle Situation werde sich „sicher nicht ohne Unterrichtskürzungen und Mehrarbeit bewältigen lassen. Bitte bereiten Sie Ihre Schulgemeinde darauf vor. Auch das gehört zur Hilfe und Solidarität gegenüber den vom Krieg betroffenen Menschen.“ Unterzeichnet hat das Schreiben Michael Uhlig, Abteilungsleiter für Schule bei der Bezirksregierung Detmold, die in OWL als Behörde für die Schulaufsicht zuständig ist.

Aufgenommene Schüler aus der Ukraine sollten den Unterricht nicht in voller Wochenstundenzahl erhalten, sondern 14 Stunden plus X. Dies schaffe für die Schüler Struktur, auch wenn sie keine vollen Unterrichtstage haben. „Inhaltlich sollte es im Wesentlichen um die Vermittlung der deutschen Sprache gehen, aber auch Mathematik oder Englisch können hier eine Rolle spielen“, so Uhlig weiter.

Zusätzlich zu den mindestens 14 Stunden im Klassenraum sollten auch sportliche oder musische Angebote innerhalb des Schulbetriebs gemacht werden, die „den Zugewanderten das Gefühl geben, einen vollen Schultag wie alle anderen Kinder und Jugendlichen zu haben“.

Viele der Flüchtlinge sind nicht geimpft

Als problematisch bewertet die Bezirksregierung den „mangelhaften Impfstatus der Ankommenden in Bezug auf die Masernschutzimpfung“. Auch die geringe Corona-Impfquote sei dem Ministerium bekannt. Aktuell verhindere ein solch fehlender Impfschutz aber ebenfalls nicht die Aufnahme. Eine vorgeschaltete Untersuchung durch die Gesundheitsämter werde sich „auf Grund der schieren Menge nicht realisieren lassen“.