Ukrainehilfe Fürstenberg: Konzert bringt 4000 Euro ein

Spenden fließen in die Ausstattung ein polnisches Kulturhauses und ein Stromaggregat in der Ukraine

Flüchtlinge in der Nähe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Ukrainehilfe Fürstenberg hat 4000 Euro gesammelt, die nun unter anderem dafür verwendet werden, Betten und Erstausstattung eines Kulturhauses in Polen mitzufinanzieren (Symbolbild).

Zahlreiche Besucher, die junge Scheune, gespendeter Kuchen und Waffeln der Kindergruppe – das alles erbrachte einen Erlös von 4000 Euro, teilt Felix Krogmeier von der Kulturscheune nun mit.

Dieses Geld werde jetzt neben weiteren Spenden direkt und noch in dieser laufenden Woche für Betten und Erstausstattung eines Kulturhauses in Polen sowie für ein Stromaggregat einer provisorischen Krankenversorgung in der Ukraine eingesetzt. Alle Hilfeleistungen würden über persönliche und direkte Beziehungen der Aktionsgruppe zielgenau an die Einsatzstellen gehen.

„Wir freuen uns über jede weitere Unterstützung, seien es gezielte Sachspenden, Geld, Wohnungsangebote, oder sonstige Hilfeleistungen wie Sprachunterstützung“, so Gisbert Henkel, einer der Initiatoren der Ukrainehilfe Fürstenberg.

Das Spendenkonto ist bei der Sintfeld Stiftung eingerichtet IBAN DE42 4726 0121 8340 0455 00. Verwendungszweck: Ukrainehilfe Fürstenberg.

Für weitere Hilfsangebote oder auch Unterstützungsanfragen bittet die Ukrainehilfe Fürstenberg um Kontaktaufnahme über die Mailadresse: ukrainehilfe@sintfeld-stiftung.de.

