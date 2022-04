Ukrainehilfe sucht Unterstützung

Bielefeld

Am 23. und 24. März sind zwei Gruppen von insgesamt 111 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Ukraine sowie deren elf Betreuerinnen wohlbehalten in Bielefeld eingetroffen. Den Geflüchteten geht es den Umständen entsprechend gut. Insbesondere die große Gruppe von 77 Menschen, die im Haus Ebenezer untergebracht wurde, ist sehr lebendig und aktiv. Das Gefühl, für diese Kinder und jungen Menschen da zu sein, erfüllt alle Helfer in besonderer Weise.