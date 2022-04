Ukrainer: Integration kommt in Paderborn voran

Paderborn

Die Inte­gration der Flüchtlinge aus der Ukraine in die Paderborner Stadtgesellschaft nimmt Konturen an. Sprachkurse laufen an, ein Dutzend Patenschaften wurden vermittelt, darüber hinaus 15 Wohnungen. Mehr als 50 Ehrenamtliche helfen im Bereich Sprache und Dolmetschen mit.

Von Dietmar Kemper