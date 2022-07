Ulf Zörner ist neuer CDU-Vorsitzender in Hiddenhausen

Die CDU in Hiddenhausen hat auf ihrer Mitgliederversammlung im Hotel Freihof einen neuen Vorstand gewählt. Nachfolger von Jörg Düning-Gast als Vorsitzender wird Ulf Zörner.

Der 47-Jährige tritt im Gemeindeverband die Nachfolge von Jörg Düning-Gast an

Der scheidende Vorsitzende blickte in seinem Bericht auf die Zeit seit der letzten Versammlung im Jahr 2019 zurück. Im Hinblick auf die Arbeit im Gemeinderat sowie im Gemeindeverband zog er eine positive Bilanz. Bei der Kommunalwahl 2020 gelang es der CDU, die Ära der absoluten Mehrheit der SPD im Gemeinderat zu beenden. Große Projekte wie der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schweicheln oder der Ausbau der Schweichelner Straße würden durch die maßgebliche Einflussnahme der CDU in ihrer endgültigen Form umgesetzt.

Anschließend wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand. Jörg Düning-Gast kandidierte nach sieben Jahren an der Spitze des CDU-Gemeindeverbandes nicht wieder. Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Ulf Zörner gewählt. Der 47-jährige Familienvater ist seit 2015 Mitglied der CDU Hiddenhausen und seit der Kommunalwahl 2020 Mitglied des Gemeinderates.

Ihm zur Seite stehen zukünftig die neugewählten Stellvertreter Tanja Spilker (52) und Alexander Hüttemann (34) sowie der bisherige und wiedergewählte Stellvertreter Noel Schuppenat (24). Die Position des Mitgliederbeauftragten besetzt nun Thorsten Rullmann (44). Der Vorstand wird komplettiert durch die drei Beisitzer Colette Pöppel-Stadelmann (39), Jörg Düning-Gast (58) und Joachim Sprengel (67). Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Rainer Pöppel, Erwin Steffen und Axel Meyse.

Im Fokus der zukünftigen Aufgaben steht die intensive Einbindung der Mitglieder sowie die weitere Verjüngung und das Wachstum der CDU. Des Weiteren soll die Sichtbarkeit in allen Bereichen deutlich verbessert werden. Ulf Zörner: „Die CDU gestaltet seit vielen Jahren sehr erfolgreich die Zukunft der Gemeinde im Rat und den Ausschüssen mit. Viele Projekte wurden erst durch unseren Impuls angepackt und umgesetzt.“