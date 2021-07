Ulrich Noethen liest in Bad Driburg den „Hyperion“

Das Literatur- und Musikfestival ‹Wege durch das Land› feiert seine Eröffnung nun am Samstag, 26. Juni, im Kloster Dalheim und läuft dann in zwei Abschnitten. Der erste Teil erstreckt sich vom 26. Juni bis zum 17. Juli und umfasst alle für diesen Zeitraum ursprünglich geplanten Veranstaltungen.

Helene Grass und Albrecht Simons von Bockum Dolffs (hier auf dem Gutshof Schulte Drüggelte am Möhnesee) sind die Macher des Festivals „Wege durch das Land“. Beide freuen sich, dass die Saison 2021 unter Corona-Bedingungen doch noch läuft. Der Ticketverkauft startet kurzfristig an diesem Sonntag.

Im zweiten Festivalabschnitt werden vom 12. August bis zum 18. September die Veranstaltungen nachgeholt, die im Mai und Juni entfallen mussten. Detail dazu kommen später von den Veranstaltern.

Der Kartenverkauf für die Veranstaltungen bis Mitte Juli hat am Sonntag, 13. Juni, am Vormittag begonnen. Das Jahresmotto von “Wege durch das Land“ heißt 2021 “Freiheit & Angst“. Ein Thema, das nicht nur während der Pandemie, sondern seit jeher im künstlerischen Schaffen eine große Rolle spielt. „Wir sind glücklich, wieder gemeinsam mit unserem Publikum Musik und Literatur live in OWL erleben zu können, und freuen uns auf inspirierende Abende“, äußern sich Helene Grass (künstlerische Leiterin) und Albrecht Simons von Bockum Dolffs (leitender Dramaturg).

Das Festivalprogramm zeichnet sich erneut durch spannende und kreative Konzepte mit Uraufführungen, Eigenproduktionen und insgesamt fünf Auftragsarbeiten an ungewöhnlichen Veranstaltungsorten aus.

Der erste Festivalabschnitt umfasst sieben Veranstaltungen mit fast 50 Künstlerinnen und Künstlern – darunter Dietmar Bär, Ulrich Noethen, Friedrich Ani, Mine und das STEGREIF.orchester. Die Lesungen und Konzerte in ganz OWL werden größtenteils open-air stattfinden. Ein Highlight verspricht die Fußball-Veranstaltung in der Sportclub Arena Verl zu werden: Dort stürmt am 10. Juli die Autorennationalmannschaft mit Karoline Eichhorn und Dietmar Bär das Spielfeld.

Termine im Kreis Höxter: Gräflicher Park Bad Driburg, 4. Juli (hier wird Ulrich Noethen aus dem “Hyperion“ lesen, sowie Willebadessen, 17. Juli, (Afrob wird dort die “Rede an die Musik)“ halten.

Festivalabschnitt 2 startet Mitte August. Es werden für dieses Frühjahr geplante Veranstaltungen nachgeholt. Vom 12. August bis zum 18. September finden auf Schloss Wendlinghausen oder Gut Holzhausen elf weitere Veranstaltungen statt. Mit dabei sein werden Thomas Hettche und Elke Heidenreich, die Schauspielgrößen Anna Schudt, Claudia Michelsen und Christian Berkel sowie die Capella de la Torre, SiEA und die Bielefelder Philharmoniker.

Ulrich Noethen liest in Bad Driburg. Foto: Georg Wendt/dpa (Archiv)

Programmdetails für den zweiten Festivalabschnitt werden erst Anfang Juli bekannt gegeben, der Kartenverkauf beginnt Sonntag, 11. Juli.

Karten unter www.wege-durch-das-land.de oder unter Tel. 05231/30 80 210. Für eine unkomplizierte Kartenbestellung wird die Online-Buchung empfohlen.