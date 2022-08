Ulrich Potthof ist Schützenkönig

Die Schützenbruderschaft St. Johannes Stukenbrock hat endlich wieder einen neuen König. Nach dreijähriger Wartezeit ging es am Sonntagnachmittag am Schießstand wieder heiß her. Ulrich Potthoff kann sein Glück kaum fassen, als er mit dem 106. Schuss den entscheidenden Treffer erzielt und der Adler um 17.55 Uhr krachend zu Boden fällt.

„Ich habe es mir relativ spontan überlegt. Das wird ein Thronjahr, das unvergessen bleibt. Wenn ich schon nicht in den Urlaub fahre, dann kann ich ja mal Schützenkönig werden“, strahlt der neue Regent und schließt seine Königin Heike Janske fest in die Arme. Am Schießstand brandet lauter Jubel auf. Der 59-Jährige legte zum ersten Mal auf den Adler an. Bei der Bruderschaft bekleidet er das Amt des stellvertretenden Schriftführers. Beruflich ist er als Einsatzplaner bei einem Werkzeugmaschinenhersteller in Bielefeld tätig.