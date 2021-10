Um 14 Minuten schneller

Neben der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2022 und der Erklärung der deutlichen Kostenüberschreitung bei der energetischen Sanierung der Grundschule Stukenbrock durch den zuständigen Architekten (wir berichteten am Wochenende) stehen auf der Tagesordnung der Sitzung des Stadtrates am morgigen Dienstag, 26. Oktober, um 18 Uhr im Rathaus zwei weitere Schwerpunkte.

Für die Sennebahn wurde das Potenzial ermittelt, die Strecke Bielefeld-Paderborn zu elektrifizieren. Der Halbstundentakt soll für alle Halte eingerichtet werden. Es soll eine zusätzliche Regional-Express-Leistung zwischen Bielefeld und Paderborn mit Halt in Schloß Holte-Stukenbrock) geben, inklusive Reisezeitverkürzung um 14 Minuten.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) „Zentren SHS“ mit seinem zugehörigen Maßnahmenplan beschlossen. Die Stadt wurde mit dem ISEK in das Städtebauförderprogramm des Landes NRW aufgenommen. Die Summe der von 2018 bis 2021 bewilligten Projektzuwendungen beläuft sich bisher auf 3,836 Millionen Euro. Wie bereits aus dem beigefügten Maßnahmenplan deutlich wird, haben sich im Laufe des ISEK-Umsetzungsprozesses neue Erfordernisse ergeben und Prioritäten verschoben. Auch wurde seit Beginn des ISEK-Prozesses der Stadtrat neu gebildet. Eine Fortschreibung des ISEK ist deshalb sinnvoll und erforderlich.