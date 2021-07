Um halb acht schläft der Support noch

Die Klasse 3a an der Regenbogen-Grundschule Schweicheln ist die erste Klasse, die komplett mit einem IPad ausgestattet wurde. Unterrichtet werden sie von Klassenlehrerin Bernhild Brand und Mario Fangerow, Lehrer und Medienbeauftragter.

Enrico (9) besucht die Klasse 3a der Grundschule Regenbogen in Schweicheln und profitiert wie die meisten Mitschüler von der Digitalisierung, die an den Grundschulen in der Gemeinde Einzug gehalten hat.