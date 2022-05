Umbauarbeit am Leuchtturm

Das Fahrgeschäft „Jekyll&Hyde“, das alle drei Minuten seinen 42 Meter langen Stahlarm in die Luft schleudert, dabei in allen Farben leuchtet und schreiende und vergnügte Menschen durch die Luft wirbelt. Das vom Verkehrsverein vor 41 Jahren wiederbelebte Treffen der mittelalterlichen Höker-Gilde fällt diesmal auf den ersten Tag des Leinewebers. Das ist Zufall und Inspiration zugleich. Wie soll die Kunsthalle, in die in den kommenden Jahren 40,5 Millionen Euro investiert werden, zu einem so hell leuchtenden Leuchtturm wie „Jekyll&Hyde“ werden?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar