Umdenken beim Umweltbetrieb

Die Ökologie hält in Bielefeld dort Einzug, wo es zuvor ausschließlich um Verkehrssicherungspflicht und Wirtschaftlichkeit ging

Bielefeld

Steine des Anstoßes sind ratzekahl abgemähte Straßenränder in ländlichen Bereichen. Selbst dort, wo kaum ein Auto fährt, wird die Böschung oft ohne Rücksicht auf Verluste drei bis vier Meter breit und runter bis zur Grasnarbe weggeschreddert. Es ist logisch, dass Pflanzen und Tiere dabei auf der Strecke bleiben. Doch in vielen Städten hat ein Umdenkprozess eingesetzt, von dem die Natur profitieren soll – auch in Bielefeld.

Von Markus Poch