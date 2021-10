Umfangreiche Sanierungsarbeiten

Fünf Wochen lang soll sie gesperrt bleiben: Die Bielefelder Straße/Spenger Straße zwischen Jöllenbeck und Lenzinghausen. Die Sperrung begann am Montag und soll bis voraussichtlich Samstag, 27. November, bestehen bleiben.

Vollsperrung in Bielefeld zwischen Jöllenbeck und Lenzinghausen

Gleich zwei Mängel will der Landesbetrieb Straßen NRW beseitigen: Auf zwei Kilometern Strecke soll die Fahrbahndecke der Straße komplett saniert werden. Sie habe Risse, Löcher und Ausbrüche. Außerdem nutzt Straßen NRW die Erneuerung, um eine Querneigung im Kurvenbereich zwischen der Einmündung Lindenstraße und der Bielefelder Straße 155 anzupassen. An dieser Stelle hatte es in der Vergangenheit vermehrt Unfälle gegeben. Die Kosten der Sanierung betragen um die 500.000 Euro.