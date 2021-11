Umfrage: keine Klinikschließungen

Kreis Höxter/Warburg

Die Menschen in der Region befürworten ein flächendeckendes Angebot an Krankenhäusern. Das zeigt eine repräsentative Umfrage in Nordrhein-Westfalen, die die SPD-Landtagsfraktion, beim Meinungsforschungsinstitut Civey in Auftrag gegeben hat. Ein Großteil der Menschen im Kreis Höxter wünscht sich demnach eine ortsnahe Krankenhausversorgung.