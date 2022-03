Umgang mit dem Internet beleuchtet

Die StreitschlichterInnen und Medienscouts sowie die Lehrkräfte der Sekundarschule Rahden, des Gymnasiums Rahden und der Stemweder-Berg-Schule, Sara Ireland, Silke Breier und Annika Stöcker, die von der Schulsozialarbeiterin der STB-Schule, Mirja Hodde-Mündel, unterstützt wurden, trafen sich am 21. und 22. März zu einer Fortbildung in Porta Westfalica.

Das zweitägige Seminar stand im Zeichen des besseren Umgangs mit dem Internet und der Vernetzung der jeweiligen Schulen. Zusammen mit der Kriminalhauptkommissarin Birgit Thinnes von der Polizei Minden-Lübbecke erarbeiteten die Mädchen und Jungen anhand von realen Fällen die aktuelle Rechtslage.

Hierbei ging es vor allem um den Umgang mit der Verbreitung von pornografischen Schriften, aber auch das Recht am eigenen Bild war ein häufig diskutiertes Thema.

Wie Birgit Thinnes den Teilnehmenden erklärte, sind dies aktuelle Probleme an vielen Schulen. Abschließend stellten die Teilnehmer eine Gerichtsverhandlung nach, in der es um einen an der Realität orientierten Fall ging. Dabei schlüpften die Schüler in die Rollen von Täter, Opfer und Richter, Zeugen der Verteidigung, der Anklage und Psychologen sowie der Staatsanwaltschaft. Am Ende wurde im Namen des Volkes ein Urteil verkündet und über das Strafmaß entschieden.

Ein weiteres Thema des Seminars war auch die Zusammenarbeit zwischen den Schulen. In verschiedenen Workshops arbeiteten die Schülerinnen und Schüler zusammen an zahlreichen Projekten, welche sich unter anderem mit der Aufklärung jüngerer Schüler über die Gefahren im Internet befassten. Ein Schwerpunkt lag auch auf der Präsentation der schulischen Arbeit sowohl vor der Lehrerschaft als auch vor kommenden Streitschlichter und Medienscouts.

Dafür wurden Plakate und Präsentationen entworfen, die ihren Platz in den Schulen finden sollen und dazu dienen, die Hemmschwelle zwischen dem Schulorgan der Streitschlichtenden und der Schülerschaft abzubauen.

Ein besonderer Dank gilt der Stadtsparkasse Rahden, der Stiftung ,,Standort: hier“ und der Gemeinde Stemwede, die den Aufbauworkshop finanziert und so die Weiterbildung der Streitschlichter und -schlichterinnen sowie der Medienscouts mehrerer Schulen ermöglicht haben.