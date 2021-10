Umgekippte Bäume und umherfliegende Gegenstände

Bei den Einsätzen ging es um umgekippte Bäume, herunterfallende Äste oder umherfliegende Gegenstände. Die Polizei ist gemeinsam mit den Feuerwehren im Kreis im Einsatz und rät: „ Wenn Sie raus müssen, verhalten Sie sich bitte vorsichtig und rechnen Sie jederzeit damit, dass Äste von den Bäumen fallen oder Gegenstände umkippen können.“

Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor scheren Sturmböen gilt für den Kreis Paderborn – wie für ganz Ostwestfalen-Lippe – bis 18 Uhr (Stand 8 Uhr): Die Sturmböen erreichen Geschwindigkeiten zwischen 75 und 90 km/h. Anfangs kommen sie aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe und in exponierten Lagen ist mit orkanartigen Böen bis 110 km/h zu rechnen.

In Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagmorgen zunächst nur vereinzelte kleine Einsätze wegen umgestürzter Bäume gemeldet worden. In Bielefeld sagte ein Polizeisprecher: „Der Sturm ist bei uns so noch nicht angekommen. Außer umgekippten Mülltonnen haben wir nichts.“