Umgezogen und erweitert

Die Firma Pader Brandschutz hat einen neuen Standort im Gewerbegebiet Haltiger Feld in Salzkotten bezogen. Vom Domherrenkamp ging es für die Salzkottener Firma 550 Meter Luftlinie entfernt in den Harkerweg.

Pader Brandschutz investiert eine Million Euro an neuem Standort in Salzkotten

Eine neue Lagerhalle und ein Verwaltungskomplex mit Büro- und Schulungsräumen sind dort entstanden. Rund eine Million Euro hat Pader Brandschutz in den neuen etwa 2000 Quadratmeter großen Standort im Haltiger Feld investiert.

„Auf unserer neuen Fläche haben wir viel Platz für Lagerung, Verwaltung und Expansion. Rundum fühlen wir uns sehr wohl am neuen Standort“, so die beiden Firmeninhaber Klaus und Birgit Hagen.

Im August 2020 erfolgte der Spatenstich für den Neubau. Nach 13 Monaten Bauzeit bietet der neue Firmensitz nun alles, was der Fachbetrieb für Brandschutz- und Sicherheitstechnik braucht, bestätigen die Firmeninhaber.

„Wir verzeichnen eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Mit steigender Nachfrage und dem somit größeren Flächenbedarf können wir am neuen Standort weiter wachsen und so den nächsten Schritt in unserer Unternehmensentwicklung tätigen“, erklären die Firmeninhaber Klaus und Birgit Hagen diesen Schritt.

„Für die Zukunft wünschen wir dem Unternehmen am neuen Standort weiterhin erfolgreiche Geschäfte und Raum für Expansion“, so Bürgermeister Ulrich Berger.

Pader Brandschutz ist seit 1993 als Fachbetrieb für Brandschutz und Sicherheitstechnik tätig. Als Dienstleistungsbetrieb betreut Pader Brandschutz Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe, Behörden, Liegenschaften kommunaler Einrichtungen und bietet auch Brandschutztechnik für den privaten Heimbereich an. Die vorgeschriebenen Prüfungen der Brandschutztechniken werden vor Ort durchgeführt.