Boge mit Umsatzplus trotz Turbulenzen

Bielefeld

Trotz der Turbulenzen, die das Geschäftsjahr bereit hielt, schließt das Bielefelder Traditionsunternehmen Boge Kompressoren mit einem Umsatz- sowie einem Auftragsplus ab und zeigt sich auch mit der Steigerung des Gewinns zufrieden. Die Zahl der Mitarbeiter weltweit stieg auf 749 Menschen (plus 49 zum Vorjahr). Davon arbeiten 520 Frauen und Männer am Hauptstandort Bielefeld (plus 20).

Von Kerstin Sewöster