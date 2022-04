Umsatzverlust bei Tönnies

Rheda-Wiedenbrück

Die Auswirkungen der Corona-Krise und der Afrikanischen Schweinepest haben auch Deutschlands größten Fleischkonzern Tönnies im vergangenen Jahr getroffen. Das Unternehmen mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück vermeldet einen Umsatzeinbruch von 12 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Als einen Grund für den Erlösrückgang um 800 Millionen Euro nennt der Konzern den 2021 zum Vorjahr weiter gesunkenen Schweinefleischpreis, der sich inzwischen aber im Höhenflug befindet. Ob Tönnies im Krisenjahr noch Gewinn erzielt hat – oder wie die Wettbewerber Westfleisch und Vion in die Verlustzone gerutscht ist, will der Konzern nicht mitteilen.

Von Oliver Horst