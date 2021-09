Umsetzung wird knifflig

Paderborn

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler, den die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, wird sich auf die geplanten Baumaßnahmen an der Stephanusschule und der Grundschule Benhausen auswirken. Das kündigte Beigeordneter Wolfgang Walter am Donnerstag im Schulausschuss an.

Von Maike Stahl