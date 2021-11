Umstände noch unklar

Todesfall am Nordbahnhof in Bad Oeynhausen

Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagmorgen zum Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in der Bad Oeynhausener Innenstadt ausgerückt. „Gegen 9.30 Uhr ist es dort zu einem Todesfall gekommen“, sagte Ralf Steinmeyer, Sprecher der Kreispolizeibehörde in Minden auf Anfrage.

Von Claus Brand