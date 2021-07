Umstrittenen Verkehrsversuch verschoben

In Stukenbrock wird Straßen NRW jetzt eine Ampel an der Einmündung der Flugplatzstraße bauen

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Verkehrsversuch in Stukenbrock mit der Abbindung der Bokelfenner Straße von der Haupt-/Bielefelder Straße bis zur Einfahrt des Rewe-Parkplatzes ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund: Straßen NRW wird an der Einmündung der Flugplatzstraße in die Bielefelder Straße eine Ampel bauen. Wie sich das auf die Verkehrssituation an der nächsten Ampel auswirkt, kann noch keiner sagen.

Von Monika Schönfeld