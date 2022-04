Umweltschutz kreativ umgesetzt

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Projektwoche in den vergangenen beiden Jahren nicht umgesetzt werden, weshalb sich die Schüler nun besonders auf die fünf kreativen Tage freuten. In den Klassen wurde gewerkelt, gebaut, gebastelt und über den Umweltschutz geredet. „Kinder müssen unsere Zukunft gestalten, weshalb sie so schnell wie möglich mit Themen dieser Art sensibilisiert werden sollen“, erklärt Konrektorin Annette Brandt. „In der Woche hat sich herauskristallisiert, dass die Schüler sogar schon eine gewisse Verantwortung empfinden. Dies wollten wir fördern und dafür sorgen, dass das angeeignete Wissen ebenso in die Elternhäuser getragen wird.“ Unterstützt wurde die Aktion vom Förderverein der Schule. Aufgrund von Corona konnten dabei allerdings keine altersgemischten Gruppen gebildet werden, wie es sonst immer der Fall war. Jede Klasse hat deswegen ein eigenes Projekt umgesetzt.

Dazu zählen beispielsweise Collagen, auf welchen die Kinder Schildkröten und Fische aus Müll bastelten, wozu sie parallel dazu Hefte erarbeitet haben, in denen sie etwas über die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll lernen konnten. In anderen Klassen wurden Insektenhotels gebaut, gesunde Mahlzeiten gekocht, oder man schaute sich im Supermarkt an, wie man effektiv Müll vermeiden kann. Besonders spannend war der Bau von Autos sowie Wind- und Wasserrädern, die den Kindern erneuerbare Energien näherbringen sollten. Dafür stellte die Universität Paderborn verschiedene Modelle, die mit Solar- Wasser und Windenergie betrieben werden können, zur Verfügung. Ein weiterer Programmpunkt, der großen Anklang bei den Schülern fand, war das „junge Theater Paderborn“, das mit „Finn Flosse räumt das Meer auf“ ein Stück präsentierte, welches die Verschmutzung der Ozeane thematisierte.

Die Grundschule Schlangen beteiligt sich zudem am „SpoSpiTo-Bewegungspass“. Dabei sollen die Schüler nun innerhalb von sechs Wochen mindestens 20 Mal ohne das Auto zur Schule kommen, um die Umwelt und den Verkehr zu entlasten. Zusätzlich treiben die Kinder mehr Sport und wirken so dem modernen Lebensstil mit zu wenig Bewegung entgegen. Alle Teilnehmer haben die Chance, Preise zu gewinnen und bekommen eine Urkunde.