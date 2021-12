Umzug der Post verzögert sich

Von der Uferstraße ins Gewerbegebiet zwischen Albaxen und Stahle – Zustellzentrum bleibt bis 2023 in Höxter

Höxter

Post und Stadt sind sich einig: Die Post kann das Zustellzentrum in der Uferstraße in Höxter länger nutzen als geplant. Die Stadt hatte das Gebäude gekauft, um hier die Tourismus-Information auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2023 einzurichten. Auch daran wird sich nichts ändern: Zustellzentrum und Tourist-Info werden im Übergang gemeinsam im Gebäude in der Uferstraße untergebracht sein.

Von Jürgen Drüke