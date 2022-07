„Unappetitliche Sammelstelle“: Ärger über Hundekot

Bünder (79) regt sich über stinkende Hinterlassenschaften an beliebtem Weg auf – Stadt kennt Problem

Bünde

Das ist schon ziemlich ekelig: Vor einigen Tagen entdeckt ein Spaziergänger dutzende gefüllte Hundekotbeutel in einem kleinen Wäldchen an der Bünder Sachsenstraße. „Ich dachte, ich gucke nicht richtig“, schildert der 79-Jährige dem WESTFALEN-BLATT, der im Stadtgebiet immer wieder ähnliche Beobachtungen gemacht hat. Er fordert die Stadtverwaltung in Sachen Hundekot-Problem zum Handeln auf.

Von Daniel Salmon