Unbeirrt durch den Nieselregen

„Montagsspaziergänger“ mit Polizeibegleitung am Montagabend in der Innenstadt von Höxter: Hier ist die Beteiligung stark rückläufig.

Bilanz der Polizei: „Es blieb alles friedlich“, erklärte Polizeipressesprecherin Ramona Ellebrecht. Nicht genehmigt waren die Märsche in Höxter und Beverungen. In Höxter reduzierte sich die Zahl der Protestler von 130 in der vergangenen Woche auf ungefähr 80. In Beverungen waren 40 Personen in der Innenstadt unterwegs. Für Höxter und Beverungen gibt es Anzeigen gegen Unbekannt, auch weil kein Versammlungsleiter benannt worden waren und die Montagsspaziergänge wieder nicht beantragt wurden.