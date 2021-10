Unbekannte beschädigen Buswartehäuschen

Unbekannte haben an der Bushaltestelle der Gesamtschule Werther randaliert. An einem Wartehäuschen zerschlugen sie eine der Scheiben.

Randalierer zerstören Scheibe an der Haltestelle der Gesamtschule in Werther

Das wird gerade jetzt im Herbst eine zugige Sache: Wer an der Haltestelle der Gesamtschule auf den Bus wartet, sollte sich warm anziehen – Unbekannte haben eine der Glasscheiben des Wartehäuschens eingeworfen. Der Bauhof hat am Dienstag die Scherben entfernt, jetzt wartet man auf Ersatz. Die Haltestelle wurde nach dem Umbau auf Barrierefreiheit erst vor wenigen Wochen wieder in Betrieb genommen. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Erst Ende 2020 waren gleich mehrere Wartehäuschen in Werther, Borgholzhausen und Melle Opfer von Vandalismus geworden.