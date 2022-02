Unbekannte beschmieren Gaststätte

Löhne

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Sonntag an dem Gebäude einer Gaststätte am Dickendorner Weg in Löhne gekommen. Unbekannte haben dort schwarze Graffitis an die weiße Hauswand gesprüht. Ebenfalls am Sonntag hat es einen ähnlichen Fall bei einem Autohaus in Herford gegeben.