Unbekannte brechen in Tankstelle ein

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Tankstelle in Werther eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Polizeiangaben drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen Montagabend, 1. November, 23 Uhr, und Dienstagmorgen, 2. November, 2.49 Uhr, über das Dach in die HEM-Tankstelle an der Rodderheide ein. Die Unbekannten öffneten mit Werkzeugen einen Teil des Dachs, um in den Verkaufsraum einzusteigen. Anschließend entwendeten sie dort eine größere Menge Tabakwaren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, möglicherweise Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet hat, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 05241/869-0.