Unbekannte brechen zwei Autos auf

Auf dem Parkplatz des Frotheimer Sportplatzes sind am Donnerstagabend zwei Autos aufgebrochen worden.

Während eines Fußballtrainings in Frotheim

Den Angaben nach hatten die beiden Volkswagen zwischen 19.15 Uhr und 20.45 Uhr während eines Fußballtrainings auf der unbeleuchteten Parkfläche in der Straße "Am Schießstand" gestanden, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Bei der Rückkehr nach Ende der Übungseinheit stellten die beiden Geschädigten fest, dass jeweils eine Scheibe der Autos zertrümmert worden war.

Während die Täter den betroffenen weißen Polo offenbar lediglich durchwühlten, aber keine Beute mit sich nahmen, entwendete man aus einem schwarzen Polo ein Portemonnaie, schreiben die Beamten weiter.

Hinweise zu den Autoknackern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.