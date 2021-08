Unbekannte dringen in Schule ein 

Unbekannte sind durch das Dach in die Schule an der Pestalozzistraße eingedrungen und haben dort zwei Bildschirme aus dem Lehrerzimmer gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Hausmeister einer Schule an der Pestalozzistraße in Hiddenhausen stellte am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr fest, dass in einem Gebäudetrakt Teerpappe lag. Diese stammte offensichtlich von einem Oberlicht auf dem Dach des Gebäudes, das mittels der Teerpappe abgedichtet wurde. So ist es dem Polizeibericht zu entnehmen. Und weiter:

Der oder die bisher unbekannten Täter sind auf das Dach geklettert, haben die Teerpappe demoliert und sich dadurch Zugang zu der Schule verschafft, schreiben die Beamten. Aus dem Lehrerzimmer entwendeten die Täter zwei Bildschirme und flüchteten dann durch ein dort befindliches Fenster ins Freie. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die über das vergangene Wochenende Personen an der Schule bemerkt haben oder auffällige Beobachtungen gemacht haben, um Meldung unter 05221/8880.