Unbekannte greifen Paar in Aawiesenpark an 

Ein Paar ist am späten Samstagabend im Aawiesenpark Herford von vier Unbekannten zuerst nach Wertgegenständen gefragt und dann angegriffen worden.

Am späten Samstagabend befand sich laut Polizeibericht eine 29-Jährige aus Hille in Begleitung eines 23-Jährigen aus Herford im Aawiesenpark Herford. Plötzlich näherten sich an einer dunkel gelegenen Stelle vier Personen dem Paar und fragten nach Wertgegenständen. Nachdem die beiden Geschädigten erklärten keine Wertgegenstände mit sich zu führen wurden sie unvermittelt von den vier Unbekannten angegriffen, schreiben die Beamten weiter. Nach einigen Schlägen gegen den Kopf stürzten beide zu Boden und verletzten sich.

Offenbar Gegenstand zum Schlagen benutzt

Die vier 18-20 Jahre alten Täter flüchteten anschließend aus dem Park in Richtung Berufskolleg. Aufgrund der Schwere der Kopfverletzung beim Herforder besteht der Verdacht, dass der Täter einen Gegenstand zum Schlagen benutzt hat. Beide Verletzten mussten für die ärztliche Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.