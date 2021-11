Unbekannte nehmen Armaturen mit

Unbekannte haben aus Baustellenwohnungen an der Bruchstraße in Herford Sanitär-Armaturen und Steckdosen gestohlen. Die Armaturen wurden zum Teil abgeschraubt, sodass es auch noch zu Wasserschäden kam.

Einbruch in Mehrfamilienhaus in Herford

Die Polizei schreibt dazu in ihrem Bericht: Am Donnerstagmorgen erhielten Polizeibeamte Kenntnis über einen Einbruch an der Bruchstraße in Herford. Bei dem Einbruchsobjekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, bei dem einige Wohnungen bereits bezogen sind, während sich andere noch in der Baufertigung befinden.

Am Mittwochabend gegen 23 Uhr wurden die Baustellenwohnungen verschlossen hinterlassen. Am Donnerstagmorgen gegen 07.55 Uhr bemerkten die ersten Arbeiter, dass diverse Wohnungstüren geöffnet wurden.

Bislang unbekannte Täter nahmen aus den Wohnungen Sanitär-Armaturen und Steckdosen mit. Die Armaturen wurden zum Teil abgeschraubt. Durch die abmontierten Armaturen floss einiges an Wasser aus den Rohren, so dass der Fußboden in manchen Bereichen noch mit Wasser beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder Verbleib des Diebesgutes machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.