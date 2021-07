Unbekannte stehlen Katalysatoren

Unbekannte Diebe haben am Donnerstag, 29. Juli, in Halle und Steinhagen insgesamt vier Katalysatoren von Pkw gestohlen, die auf Firmenparkplätzen parkten.

Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Unbekannten an der Paulinenstraße in Halle zwischen 6 und 16.45 Uhr die Kats von zwei geparkten VW.

Am selben Tag schlugen Unbekannte in Steinhagen zu und stahlen zwischen 5.45 und 14.30 Uhr an der Gottlieb-Daimler-Straße ebenfalls die Katalysatoren an einem Mercedes und einem Seat.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.