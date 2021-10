Unbekannte stehlen Mercedes Sprinter

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagabend, 9. Oktober, in Halle einen Mercedes Sprinter gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Transporter wurde am Samstagabend in Halle entwendet – Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde der Sprinter am Samstag zwischen 18.30 und 19.15 Uhr am Einmündungsbereich Grüner Weg / Am Lött gestohlen. Zuvor war das Fahrzeug dort verschlossen abgestellt worden.

Es handelt sich um einen silbernen Mercedes Sprinter, Baujahr 2015. Das Fahrzeug wurde bis zum Diebstahl mit den amtlichen Kennzeichen GT - EM 2121 geführt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.