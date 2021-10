Unbekannter auf E-Scooter tritt auf Fahrrad eines 13-Jährigen ein

Ein Unbekannter mit einem E-Scooter trat am Sonntagnachmittag in Halle auf das Fahrrad eines 13-Jährigen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Vorfall am Wischkamp / Gartnischer Weg in Halle – Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, kam es am vergangenen Sonntagnachmittag, 10. Oktober, zu dem Vorfall. Demnach befuhr der 13-jährige Junge gegen 15.10 Uhr mit seinem Mountainbike und mit einem weiteren Zeugen die Straße Wischkamp in Richtung Gartnischer Weg, als den beiden ein Mann auf einem E-Scooter begegnete.

Die Jungs gerieten im Vorbeifahren mit dem Unbekannten in einen kurzen Disput. In dessen Folge drehte der Mann, trat anschließend gegen das Hinterrad des 13-Jährigen und fuhr in unbekannte Richtung davon. Das Mountainbike des Jungen war anschließend beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 28 bis 30 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß mit sportlicher Statur. Er hatte ein südeuropäisches Aussehen und war bekleidet mit einer schwarzen Cappy, einem schwarzen Pullover sowie einer schwarzen Hose mit rot-grünen Streifen und einem CC-Emblem der Marke Gucci. Der mitgeführte E-Scooter war ebenfalls schwarz.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall und zu der beschriebenen Person machen? Hinweise bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefon 05241 / 869-0.