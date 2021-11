Unbekannter setzt sich auf Kind

Im Supermarkt: Mann greift Dreijährige in Brakel an

Brakel

Wie kann man einem kleinen Kind so etwas Unfassbares antun? Zu einem außergewöhnlichen Fall von Körperverletzung in Brakel ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise von Zeugen. In einem Einkaufsmarkt an der Warburger Straße hatte sich am Samstag, 20. November, gegen 16.20 Uhr ein Unbekannter auf ein dreijähriges Kind gestürzt.

Von Michael Robrecht