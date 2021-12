Unbezahlbare Glücksmomente erlebt

Brakel-Frohnhausen

Schöne und aufregende Tage liegen hinter den Schülern der von-Galen-Schule. Auch in diesem Schulhalbjahr war es wieder möglich, dass im Rahmen der an der Schule stattfindenden tierpädagogischen Arbeit, der Alpakahof der Familie Leifeld in Gehrden besucht werden konnte.

Von