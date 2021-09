Und im Herbst fliegen die Töpfe

Als Arminia-Fan musste man in den vergangenen 30, 40 Jahren oftmals stark sein. Die Sportplätze des ASC Schöppingen, TSV-Marl-Hüls und SC Buer-Hassel säumten den Weg des heutigen Bundesligisten. „11 Freunde“-Chefredakteur Philipp Köster ließ sich von Finanzeskapaden und sportlichem Misserfolg nicht abschrecken.

Anekdotenreich schilderte er am Donnerstagabend während Arminias Kulturwoche in der Schüco-Arena die Qualen eines treuen Fans. In Ex-Manager Heribert Bruchhagen, Ex-Stürmer Gerrit Meinke und Torjäger Fabian Klos holte Köster weitere Experten auf die Bühne – und sie hatten jede Menge zu erzählen.