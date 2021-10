Und noch einmal 10.000 Bändchen

City-Kirmes: Sonntag stärkster Tag – Warum 3G-Nachweis am Handgelenk erforderlich, aber eigentlich nicht nötig war

Herford

Die City-Kirmes, die am Montagabend zu Ende gegangen ist, könnte in die Geschichte eingehen. Nicht nur, weil es der erste Rummel in Herford seit Pandemiebeginn war, sondern auch, weil der Andrang der seit zwei Jahren abstinenten Besucher gewaltig ausfiel.

Von Bernd Bexte