Und plötzlich ist alles ganz anders

„Was nicht glücklich macht, kann weg“. Wer will dieser Aussage schon widersprechen? Für Autorin Carla Berling (60) ist es auch der Titel ihres in diesem Monat erscheinenden jüngsten Buches, von ihr selbst als „Gute-Laune-Lesestoff“ beschrieben. Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT blickt sie auf dieses Projekt und anderen neuen Lesestoff aus ihrer Feder. Die Fragen stellte Claus Brand.

Frau Berling, von Montag an, also in zwei Tagen, liegt Ihr neues Werk in den Buchhandlungen. Wie groß ist Ihr Premierenfieber, oder ist das beim 20. Werk doch schon ein Stück Routine?