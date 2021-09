Unermüdlicher Einsatz für Wormeln gewürdigt

In Wormeln sind der ehemalige Ortsvorsteher Willi Menge und Webmaster Alfons Fischer nun verabschiedet worden.

„Sowohl im Rat als auch in der CDU-Fraktion bist du schon offiziell verabschiedet worden, aber wir wollen die erste Ortsbeiratssitzung zum Anlass nehmen, dies auch hier in Wormeln zu tun“, sagte Ortsvorsteher Roberto Fiesseler bei der Verabschiedung seines Amtsvorgängers Willi Menge. Fiesseler ließ einige Projekte Revue passieren, die Willi Menge mit viel Einsatz im Dorf vorangetrieben und vorgenommen hatte. Willi Menge war von 2009 bis 2020 Ratsmitglied und Ortsvorsteher von Wormeln. Von 1993 bis 2014 war er zudem Ortsheimatpfleger. Die Durchführung der Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Dorfjubiläum, der Aufbau des Wormelner Aktivzen­trums, der Neubau eines Bürgerradweges, der Hochwasserschutz und das neue Baugebiet seien nur einige der von ihm vorangetriebenen Vorhaben, so Fiesseler.

Gutschein für eine Städtetour

„Du kannst Stolz auf dich und deine geleistete Arbeit sein“, sagte Roberto Fiesseler und überreichte ihm Blumen und einen Gutschein für eine Städtetour. „Ich bin überrascht, jetzt hier noch einmal verabschiedet zu werden“, freute sich Willi Menge, „Es war eine schöne Zeit, weil man sieht, es bringt etwas, man kann etwas erreichen.“ Er dankte auch seinen Mitstreitern und gab ihnen mit auf den Weg, dass man auch mal hartnäckig bleiben muss.

Verabschiedet wurde auch der langjährige Webmaster Alfons Fischer, der den Internetauftritt der Ortschaft Wormeln von August 2013 an bis Ende Juni 2021 betreut hat. „Du hast unsere Website in mühevoller Arbeit aufgebaut, immer in enger Absprache mit unserem ehemaligen Ortsvorsteher Willi Menge sowie bei der Dorfchronik mit Elmar Thöne oder mit allen anderen Vereinsvorständen“, bedankte sich Ortsvorsteher Roberto Fiesseler bei Fischer für sein Engagement.

Erste Ansprechpartner in Sachen Internet

Fischer sei immer der erste Ansprechpartner in Sachen Internetauftritt gewesen. „Ich denke, besonders wichtig war auch, dass immer alle aktuellen Nachrichten aus dem Dorf oder den Vereinen zeitnah auf der Webseite veröffentlich wurden“, betonte Fiesseler. Im Vergleich zu den Internetseiten anderer Ortschaften sei die von Wormeln auch „schon sehr gut aufgebaut.“