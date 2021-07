Unfall auf Parkplatz in Ostenland

Delbrück-Ostenland

Bei einem Verkehrsunfall in Ostenland ist am Dienstagnachmittag zehnjähriges Mädchen verletzt worden. Die Schülerin befuhr gegen 16.35 Uhr mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Straße Auf dem Haupte aus Richtung Osterloher Straße kommend in Richtung Beethovenstraße.